منها 8 ملايين مستلزم طبي.. تعرف على جهود الهلال الأحمر لإسعاف الحجاج

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يشارك أكثر من 2200 ممارس صحي بـ9 لغات لخدمة ضيوف الرحمن وإسعافهم، ضمن جاهزية هيئة الهلال الأحمر، وبأكثر من 8 ملايين قطعة من المستلزمات الطبية.

الهلال الأحمر في خدمة الحجاج

وسخرت الهيئة جميع الإمكانات من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية؛ المتمثل بسيارات الإسعاف، وآليات الحوادث الكبيرة والاستجابة السريعة.

إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية والهوائية والمركبات الكهربائية، وفقًا لـ”عكاظ”.

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600 موظف للدعم اللوجستي

واستعانت هيئة الهلال الأحمر بنحو 600 موظف من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان، من خلال تقسيمهم لعدة فرق ووحدات للخدمة، وتوفير جميع الإمكانات لسفراء الحياة.

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400 من الأسطول الإسعافي

كما تدعم القوى البشرية بأكثر من 400 من أسطولها الإسعافي، تضم أحدث الطائرات المخصصة للإسعاف الجوي المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات الحديثة.

وذلك لتسجيل المعلومات والعلامات الحيوية ونقلها مباشرة للمستشفيات قبل وصول المرضى.

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الترحيل الطبي

وتشارك الهيئة أيضا بأكثر من 230 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، من خلال 9 لغات.

دعم الفرق الإسعافية

كما يُسهم أكثر من 2300 متطوع من هيئة الهلال الأحمر السعودي في دعم الفرق الإسعافية في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمنافذ البرية والجوية.