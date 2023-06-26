إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

تواصل – واس:

أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية رمانة غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم قرية رمانة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية.

مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمُسيل للدموع.

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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة حلحلول.

وذلك بعد توقيفهما بالقرب من مستوطنة “كريات اربع” المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

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حكومة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني

وفي السياق ذاته، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيان لها، أمس الأحد، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وهو انعكاس مباشر أيضًا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني .

وأكدت أن حكومة الاحتلال تنسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وبينت أن الاحتلال يخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

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استمرار جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال

وأدانت الوزارة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال؛ لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.