أصغر وأغرب حقيبة في العالم.. كم يبلغ حجمها وسعرها؟

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أزاحت شركة «لويس فيتون» العالمية، الستار عن أصغر حقيبة في العالم.

وقامت شركة «MSCHF» بصناعة الحقيبة لفائدة شركة “لويس فيتون”، التي لا يتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر، حسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

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الحقيبة تمر عبر عين الإبرة

والحقيبة صغيرة جداً، لدرجة إمكانية مرورها عبر عين الإبرة. وقامت الشركة بطرح صورة لحجم الحقيبة، إذ وضعتها على طرف أصبع، لتظهر بشكل صغير جداً، دون إمكانية رؤية تفاصيلها.

أصغر من حبة ملح البحر

وقالت الشركة: “الحقيبة أصغر من حبة ملح البحر وضيقة بما يكفي لتمريرها عبر عين الإبرة، إنها محفظة صغيرة جدًا ستحتاج إلى مجهر لرؤيتها”.

وأضافت: “هناك حقائب يد كبيرة، وحقائب يد عادية، وحقائب يد صغيرة، ولكن هذه هي الكلمة الأخيرة في تصغير الحقائب”.

وتتميز حقيبة «لويس فيتون» بلونها الأخضر الليموني، وشكلها الأخاذ، وتصميمها الفريد.

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سعر أصغر حقيبة في العالم

ومن المرجح أن يتراوح سعرها في المزاد العلني ما بين 15 ألفًا و25 ألف دولار أمريكي، فيما سيتم عرضها في أحد المعارض بمدينة باريس الفرنسية.

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تجارة غير تقليدية

من جانبه قال “كيفن ويزنر” كبير المسؤولين المبدعين في العلامة التجارية “MSCHF”: “نهدف إلى توسيع هذا الاتجاه إلى نهايته المنطقية من خلال تجريد كل فائدة الحقيبة، دون ترك أي شيء سوى دلالة العلامة التجارية”.

وأضاف: “نحن نبحث في الأماكن التي تصبح فيها التجارة غير تقليدية، لهذا قرر فنانو MSCHF تركيز انتباههم على الحقائب الفاخرة، والتي أصبح بعضها صغيرًا جدًا، لدرجة أنها لم تعد تخدم الغرض المصنعة من أجله وهو الاحتفاظ بالأشياء”.