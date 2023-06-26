الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع: رياحًا نشطة ومغبرة على 8 مناطق
مصدر إزعاج لأسرتك.. ما أفضل طريقة لإبعاد الناموس؟
توفر 7000 وظيفة.. “أرامكو” وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا بـ11 مليار دولار
بطريقة مأساوية.. محرك طائرة يبتلع عاملاً في مطار أمريكي
فتح التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمستشفيات الصحة والحرس الوطني
خروف للأضحية يتجاوز 200 كجم.. سلالة نادرة في هذه الدول (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع: رياحًا نشطة ومغبرة على 8 مناطق

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع: رياحًا نشطة ومغبرة على 8 مناطق

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع: رياحًا نشطة ومغبرة على 8 مناطق
٠٥:٠٥:٥٥ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على 3 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.

اقرأ أيضًا:

تحذير من “الأرصاد”: رياحً مثيرة للأتربة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

عوالق ترابية على نجران

وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

سحب رعدية ورياح نشطة على جازان وعسير

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)

رياح مغبرة على مكة والمدينة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 5 مناطق

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم المدينة النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح متربة رياح مغبرة طقس مكة

مواد ذات صلة

المزيد
جازان.. وفاة والدة الجندي «محمد جماح» بعد يومين من استشهاده

جازان.. وفاة والدة الجندي «محمد جماح» بعد يومين من استشهاده

٠٩:٥٤ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
بالصور.. وفيات في حادث تصادم جماعي مروع بجازان

بالصور.. وفيات في حادث تصادم جماعي مروع بجازان

٠١:٣٥ م، السبت، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩
متحدث «الصحة» يحسم الجدل: لا يوجد أي رابط بين «البنج» وأخذ لقاحات كورونا

متحدث «الصحة» يحسم الجدل: لا يوجد أي رابط بين «البنج» وأخذ لقاحات كورونا

١٢:٤٢ م، الخميس، ٠٣ يونيو ٢٠٢١
عاجل.. اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جازان رسميًا

عاجل.. اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جازان رسميًا

٠٩:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *