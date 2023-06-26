منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع: رياحًا نشطة ومغبرة على 8 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على 3 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.

اقرأ أيضًا:

تحذير من “الأرصاد”: رياحً مثيرة للأتربة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

عوالق ترابية على نجران

وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

سحب رعدية ورياح نشطة على جازان وعسير

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)

رياح مغبرة على مكة والمدينة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 5 مناطق

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.