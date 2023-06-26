توفر 7000 وظيفة.. “أرامكو” وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا بـ11 مليار دولار

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أعلنت “أرامكو” وشركة توتال إنيرجيز، عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع “أميرال” الذي يُعد منشأة توسعة بتروكيميائية مستقبلية عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في المملكة.

وحضر حفل توقيع العقود في الظهران، رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، باتريك بوياني.

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التوسعة البتروكيميائية المشتركة

ومن جهته، أعلن الناصر، أن تعاون أرامكو الأخير مع “توتال إنيرجيز”؛ لبناء مجمع أميرال للبتروكيميائيات، سيكون امتدادًا يتكامل مع مصفاة ساتورب الموجودة في مدينة الجبيل شرق المملكة.

وتمثّل ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لوحدات المعالجة الرئيسة والمرافق المرتبطة بها بداية أعمال الإنشاءات في التوسعة البتروكيميائية المشتركة، وذلك بعد قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر 2022.

ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة ساتورب في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1,650 كيلو طن سنويًا من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.

استثمارات بـ4 مليارات دولار

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية.

تشمل ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات والإطارات.

كما يُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7000 وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

وقال رئيس أرامكو “نخطو اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكة بين توتال إنيرجيز وأرامكو”.

مشيرًا أن هذا المشروع التوسّعي في ساتورب يُعد الأحدث في تاريخ طويل من التعاون لما يقرب من نصف قرن بين الشركتين.

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أعلن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، عن تعاوننا الأخير مع "توتال إنيرجيز"؛ لبناء مجمع أميرال للبتروكيميائيات، والذي سيكون امتدادًا يتكامل مع مصفاة ساتورب الموجودة في مدينة الجبيل شرق المملكة#أرامكو_الـ90#أرامكو pic.twitter.com/IT54L2hxdR — أرامكو (@saudi_aramco) June 25, 2023

مجمع ساتورب من الأفضل في الشرق الأوسط

وأضاف “إن مجمع ساتورب في مدينة الجبيل الصناعية أثبت خلال السنوات الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي.

وكجزء من إستراتيجية النمو في أرامكو السعودية، يُتوقع أن يبني مشروع أميرال الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع ساتورب.

ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة والعالم.

خاصة هدف تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما سيُسهم -بإذن الله- في تنمية منظومة الصناعة في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.

مقدمًا الشكر الجزيل إلى وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار على دعمهما الكبير لتمكين هذا المشروع..

وكذلك أشكر برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لجعل مشروع بهذه الضخامة حقيقة واقعة”.

صفحة جديدة مع أرامكو

بدوره أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، باتريك بوياني أن هذا المشروع الرائد يفتح صفحةً جديدةً في تاريخنا المشترك مع أرامكو.

ويعزز علاقاتنا بها مرة أخرى، ويعمّق هذا المشروع التوسّعي العلاقة النموذجية بين شركتينا على مدى عقود عديدة في المملكة.

وقد حضر حفل التوقيع كلا من وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وون هي ريونغ، ومسؤولون حكوميون من المملكة وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ومسؤولون تنفيذيون في أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، وشركات الهندسة والمشتريات والبناء.

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عقود الهندسة والمشتريات والبناء

مما يذكر أنه تمت ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء على كل من:

1 – شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة، وذلك لإنشاء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمرافق.

بقدرة إنتاجية تبلغ 1,650 كيلو طن سنويًا من الإيثيلين، والغازات الصناعية ذات الصلة، والمرافق.

والشعلات والأنظمة المتصلة التي تدعم الحزم الرئيسة داخل المنشآت.

2 – شركة مير تكنيمونت، وذلك لإنشاء وحدتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة..

بقدرة تبلغ 500 كيلو طن لكل وحدة، إضافة إلى إنشاء وحدات المشتقات.

3 – شركة سينوبك الهندسية (مجموعة) السعودية المحدودة، لأعمال صهاريج التخزين والتكامل مع ساتورب.

4 – شركة اتحاد المقاولون الخليجية، لإنشاء خطوط أنابيب النقل.

5 – شركة محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات، لمنشآت المساندة الصناعية.

6 – شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة، لتهيئة الموقع.

7 – شركة مبارك مرعي السلومي وشركاؤه للمقاولات، لمرافق البناء المؤقتة.