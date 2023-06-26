بطريقة مأساوية.. محرك طائرة يبتلع عاملاً في مطار أمريكي

تواصل – فريق التحرير:

في حادث نادر، لقي عامل في مطار بولاية تكساس مصرعه، بعدما “ابتلعه” محرّك طائرة ركّاب كانت قد هبطت لتوّها على المدرّج، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

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محرك الطائرة ابتلع العامل

وقالت “الهيئة الوطنية لسلامة الطيران”، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل الجوّي، أمس الأحد:

إنّ “المحرّك ابتلع” العامل، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22,25 بالتوقيت المحلّي.

ولم يذكر البيان، هوية الموظف، لكنه أشار إلى أنه كان “عامل منحدر”، وأن الطائرة التابعة لشركة دلتا “هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجليس (كاليفورنيا).

وأضاف أن الطائرة كانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل”، بحسب ما أفادت شبكة “أن بي سي نيوز””.

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فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث

ومن غير الواضح كيف انجذب العامل إلى المحرك. وأوضحت الهيئة أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد كان الضحية يعمل في شركة “يونيفاي أفييشن”، التي تُقدّم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها “دلتا”.

وقالت شركة “دلتا” للطيران في بيان إنّها أصيبت بـ”حزن شديد” لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات التي تتولّى التحقيق في الحادث.

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