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الداخلية: الحصول على تصاريح الحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني

الداخلية: الحصول على تصاريح الحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني

الداخلية: الحصول على تصاريح الحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني
٠٢:٣٠:٤٥ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الحصول على التصاريح اللازمة للحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني.

مراكز الضبط الأمني

واضافت الداخلية، أن مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة تعمل لتسهيل مرور ضيوف الرحمن.

جاهزية الجهات الأمنية

في سياق متصل، أكد الأمن العام جاهزية كافة الجهات الأمنية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن لدى وصولهم إلى منى.

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بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

من جهته، بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

مدير الأمن العام:

تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز البهيتة الأمني على امتداد طريق السيل مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
ووقف الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالمركز، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وزارة الصحة:

من ناحية أخرى وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

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الكلمات الدلالية:
الحج الداخلية المشاعر المقدسة تصاريح الحج موسم الحج وزارة الداخلية

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