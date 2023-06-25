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خروف للأضحية يتجاوز 200 كجم.. سلالة نادرة في هذه الدول (فيديو)
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خروف للأضحية يتجاوز 200 كجم.. سلالة نادرة في هذه الدول (فيديو)

خروف للأضحية يتجاوز 200 كجم.. سلالة نادرة في هذه الدول (فيديو)

خروف للأضحية يتجاوز 200 كجم.. سلالة نادرة في هذه الدول (فيديو)
٠٢:٣٣:٠٠ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور خروف من سلالة نادرة في أوزبكستان.

خروف من سلالة نادرة:

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فإن وزن الخروف يصل إلى 204 كيلو جرامات، وهو من سلالة لحم بامتياز يتم تربيتها في كل من أوزبكستان وطاجيكستان وقرقيزستان.

وبالفعل يظهر الخروف وهو يمشي بطريقة بطيئة تكشف عن جودة التربية ووفرة اللحوم لهذه السلالة.

خروف سواكن:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمزاد علني لبيع الأضاحي بسوق الطائف المركزي.

وأظهر الفيديو تجمعًا حول مجموعة من الخراف، حيث تستعد الأسواق لعيد الأضحى ، وسط تجمع مربيي المواشي والمواطنين .

وقام أحد الأشخاص، وهو يٌحرج على خروف ” سواكن” ، والذي انتهى المزاد عليه بوصول سعره إلى” 2200 ريال “.

ومؤخرًا، انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمجموعة من الخرفان المغربية، والتي لفتت الأنظار بسبب ضخامة حجمها، ما دعا البعض إلى مقارنتها بالخرفان النجدي.

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الكلمات الدلالية:
أوزبكستان خروف خروف سواكن سلالة نادرة طاجيكستان وفرة اللحم

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