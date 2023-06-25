تجاوزت المليار ريال.. 4737 ميجا واط من الكهرباء تضيء سماء المشاعر المقدسة

تواصل- واس:

أكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها وتجهيزاتها على مختلف المستويات لخدمة الحجاج وإضاءة المشاعر من خلال استثمارات تجاوزت المليار ريال.

يأتي هذا لينعم الحجاج بالراحة واليسر طيلة فترة إقامتهم في الديار المقدسة.

الأحمال الكهربائية بالمشاعر المقدسة:

ولفترة ستة أيام فقط، وعلى مساحة (40 كيلو مترا مربعا) رفعت الشركة الجاهزية للزيادة في الأحمال الكهربائية في المشاعر المقدسة، التي يتوقع أن تصل إلى 4737 ميجاواط بزيادة نسبتها 28% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويقف عليها كوادر وكفاءات وطنية متخصصة يتجاوز عددهم الـ 2123 موظفاً.

وجُندت في هذه البقعة المقدسة، كل الإمكانات البشرية والتقنية لفترة زمنية محدودة، لتنفيذ مشاريع ضخمة، من شأنها تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية والتأكد من موثوقيتها لموسم حج هذا العام.

توزيع الطاقة الكهربائية:

وتمثلت هذه المشاريع في إنشاء 3 محطات تحويل و 97 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية المنقولة من محطات التوليد إلى محطات التحويل، ومنها إلى محطات التوزيع وربطها مع الشبكة العامة المترابطة بأطوال تتجاوز 206 كيلومترات دائري.

وهذه المحطات المنتشرة في مناطق تحيط بالمشاعر المقدسة وأخرى داخل المشاعر مدعومة بقدرات توليد كهرباء تتجاوز (21646 ميجاواط) متوفرة من محطات التوليد في القطاع الغربي من المملكة وأخرى من الشبكة العامة المترابطة مع شبكة المنطقة الجنوبية وأخرى مع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية.

وتضمن هذه الشبكة موثوقية القدرات الكهربائية المتداولة داخل منظومة الشبكة.

وانتشرت على هذه المساحة الصغيرة مراكز انطلاق تغطي كامل الـ (40 كيلو مترا مربعا) وصل عددها إلى 93 مركزا تضم عناصر الصيانة الكهربائية وفرق التدخل السريع للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

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