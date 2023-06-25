كانت معدة للأضحية.. إنقاذ بقرة بطريقة احترافية جرفها السيل في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في تركيا، يوثق إنقاذ بقرة كانت معدة للأضحية، بعد أن جرفها أحد السيول.

إنقاذ بقرة:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط مقطع الفيديو في مدينة “إغدير”، لبقرة سقطت في قناة مائية وجرفها التيار.

وأظهر الفيديو البقرة وهي غارقة في مساه السيل، والتي كانت معدة كأضحية للعيد لإحدى العوائل.

وقد استعانت العائلة بقائد جرافة، والذي تمكن باحترافية كبيرة من إنقاذها دون إصابتها بأذى.

أطفال يودعون أضحية بالبكاء:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الوداع الأخيرة بين أطفال و “أضحية” العيد، التي طالما لعبوا معها وأحبوها حتى جاء وقت الذبح.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تعلق الأطفال بالخروف وأمسكوا به وهم في حالة بكاء شديد وصراخ وعويل، في محاولة منهم لمنع ذبحه، لشدة تعلقهم به، وكأنه أحد أصدقائهم.

وبين الفيديو كيف حاول الأب والأهل أن يخلصوا الأضحية من بين أيدي الأطفال الباكين، الذين كانوا يدفعونهم بعيدًا عن الأضحية حتى لا يذبحونها، فاضطروا لأخذ الأطفال بعيدًا ولكن دون جدوى، في مشهد مؤثر أثار دهشة رواد مواقع التواصل.

وتفاعل المغردون مع الفيديو المتداول، بشئ من الدهشة والاستغراب معبرين عن تعاطفهم مع الأطفال الصغار، ووداعهم الغريب للأضحية التي صاحبوها ولا يستطيعون فراقها.

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