الداخلية: مؤتمر صحفي يومي للحج .. يستمر لمدة 3 أيام

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تعقد وزارة الداخلية في تمام الساعة 7:45مساءً من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 26-27-28 يونيو؛ المؤتمر الصحفي اليومي للحج لعام 1444-2023.

مؤتمر صحفي ليومي للحج

ويشارك في المؤتمر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة وكيل وزارة الحج لشؤون الحج د. عايض الغوينم.

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وسيتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام، بالإضافة إلى منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي الافتراضي VPC على الرابط التالي: “اضغط هنا“.

تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

هذا وبدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

وتفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز البهيتة الأمني على امتداد طريق السيل مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

ووقف الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالمركز، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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