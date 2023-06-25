استشاري يوجه نصيحة لمن يعاني الرهاب الاجتماعي: لا تصدق القلق

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وجه د. حسين آل عماد استشاري الطب النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي نصيحة مهمة لمن يعاني القلق والرهاب الاجتماعي.

نصيحة لمن يعاني الرهاب الاجتماعي

وقال آل عماد، في تغريدة عبر “تويتر”: “لمن يعاني من القلق أو الرهاب الاجتماعي، الآخرون منشغلون بذواتهم ولكن القلق يقول بأنهم يمحصون النظر فيك”.

وأضاف د. حسين آل عماد “كل واحد ممن حولنا منشغل بذاته عمن سواه،، لا تصدّق القلق”.

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ويعرف القلق على أنه شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، وقد يعاني منه أي شخص، وقد يتحول في بعض الحالات إلى اضطراب القلق العام، هي حالة طويلة الأمد يعاني صاحبها من مشاعر القلق حيال مجموعة واسعة من المواقف والقضايا.

ويمكن أن ينتج عن القلق أعراض جسدية، كمثل:

– ارتفاع ضغط الدم.

-التعرّق والارتجاف والدوار.

-سرعة ضربات القلب والغثيان.

-القيء والإسهال وأوجاع بالعضلات والصداع.

-صعوبة بالتركيز والأرق والتهيج وغيرها من الأعراض الأخرى.

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