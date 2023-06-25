بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

تواصل- واس:

بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

مدير الأمن العام:

تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز البهيتة الأمني على امتداد طريق السيل مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

ووقف الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالمركز، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وزارة الصحة:

من ناحية أخرى وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

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