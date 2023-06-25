الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
كانت معدة للأضحية.. إنقاذ بقرة بطريقة احترافية جرفها السيل في هذه الدولة
الإثنين 8 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
استشاري يوجه نصيحة لمن يعاني الرهاب الاجتماعي: لا تصدق القلق
فحص الطرق في المشاعر المقدسة بطائرات الدرونز
فيديو متداول لاستيلاء الدعم السريع على عشرات المدرعات والدبابات التابعة للجيش السوداني
وصلت 50 مئوية.. درجة الحرارة تنهي حياة 9 أشخاص بهذه الدولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية
٠١:٠٨:١٥ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

مدير الأمن العام:

تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز البهيتة الأمني على امتداد طريق السيل مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
ووقف الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالمركز، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وزارة الصحة:

من ناحية أخرى وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

اقرأ أيضا:

فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية

الكلمات الدلالية:
الأمن العام تنفيذ خطط تفويج وزارة الحج يوم التروية

مواد ذات صلة

المزيد
«الجمارك» تُحبط تهريب مبالغ مالية مخبأة بـ«سقف مركبة» (صور)

«الجمارك» تُحبط تهريب مبالغ مالية مخبأة بـ«سقف مركبة» (صور)

٠٧:٥١ م، الأثنين، ٠٧ أغسطس ٢٠١٧
هل من الممكن أن تكون غنياً وفقيراً في آن واحد؟

هل من الممكن أن تكون غنياً وفقيراً في آن واحد؟

٠٥:٣٣ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦
إيقاف مُدّعي العلاج بالكي في حائل

إيقاف مُدّعي العلاج بالكي في حائل

٠١:٢٧ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

١١:٣١ ص، الأربعاء، ١٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *