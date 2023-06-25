فيديو متداول لاستيلاء الدعم السريع على عشرات المدرعات والدبابات التابعة للجيش السوداني

تواصل- فريق التحرير:

تناقل نشطاء سودانيون مقطع فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات الدعم السريع على عدد كبير من مدرعات الجيش السوداني وكميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

قوات الدعم السريع:

وبحسب ما تم تداوله، فقد أعلن أحد عناصر قوات الدعم السريع في السودان أمس الأحد، الاستيلاء على رئاسة الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي للتدريب أمام القوات المسلحة السودانية.

ويظهر الفيديو أحد عناصر قوات الدعم السريع،وهو يؤكد بقوله ” استولينا على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر، شملت المركبات التي تم الاستيلاء عليها 160 عربة لاند كروزر بكامل التسليح”.

وأوضح أيضا أنه تم الاستيلاء على 75 مدرعة (ناقلة جنود)، و27 دبابة، مخزن متكامل من الذخيرة المتنوعة يجري حصرها بواسطة وحداتنا المختصة، معدات حربية وهندسية ضخمة جارٍ حصرها.

ونوه أيضا أنه تم أسر ومقتل المئات من ضباط وأفراد ومجاهدي (مليشيا البرهان) و(فلول النظام البائد)، بحسب قوله.

اشتباكات عنيفة:

وقد شهدت رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي، لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة وقتالا ضاريا، بين القوات المسلحة والدعم السريع، من خلال هجوم قامت به الأخيرة من 3 محاور.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني في بيان له، إن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركز التابعة للشرطة السودانية في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكدا أنه تم التصدي للهجوم، وتكبيد الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات المقاتلة.

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