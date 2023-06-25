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لاعب إيفرتون الإنجليزي “عبدالله ديكوري” يشيد بالمواد التوعوية لوزارة الحج

لاعب إيفرتون الإنجليزي “عبدالله ديكوري” يشيد بالمواد التوعوية لوزارة الحج

لاعب إيفرتون الإنجليزي “عبدالله ديكوري” يشيد بالمواد التوعوية لوزارة الحج
١٢:٥٢:٥٢ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب لاعب إيفرتون الغنجليزي “عبدالله ديكوري”، عن سعادته الغامرة بحضوره إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

كما أبدى اللاعب إعجابه المواد التوعويّة لوزارة الحجّ والعمرة، وهو في طريقه لأداء الحجّ.

كما ثمن الجهود والإمكانات التي بذلتها حكومة المملكة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بسهولة ويسر وسكينة وطمأنينة.

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وقال اللاعب عبدالله ديكوري إن إيمانه بالله سبحانه وتعالى هو سبب نجاحه وتفوقه في مجال عمله.

مسجد أبواب مسجد الخيف

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات.

توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

يأتي هذا تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-التي تؤكّد دائمًا على توفير كل السبل والإمكانات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.

وشمِلت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة مقار لـ”كونترات” التوعية الإسلامية وكبائن التوعية الشرعية، وتجهيز الشاشات الإلكترونية.

كما تم توفير المصاحف، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، بالإضافة إلى المشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.

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الكلمات الدلالية:
الحج ضيوف الرحمن عبدالله ديكوري لاعب ايفرتون الانجليزي موسم الحج

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