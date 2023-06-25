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وصلت 50 مئوية.. درجة الحرارة تنهي حياة 9 أشخاص بهذه الدولة

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وصلت 50 مئوية.. درجة الحرارة تنهي حياة 9 أشخاص بهذه الدولة

وصلت 50 مئوية.. درجة الحرارة تنهي حياة 9 أشخاص بهذه الدولة

وصلت 50 مئوية.. درجة الحرارة تنهي حياة 9 أشخاص بهذه الدولة
٠١:١١:٤٢ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء موجة الحر التي تخيم على أنحاء مختلفة من باكستان.

موجة حر شديدة في باكستان:

وكشفت وسائل إعلام باكستانية اليوم أمس الأحد، أن معظم الضحايا سقطوا في العاصمة “إسلام آباد” والمناطق المحيطة بها، إثر تعرضهم لضربات الشمس ونوبات الحر، حيث تم نقل العشرات إلى المستشفيات وتوفي تسعة منهم.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن موجة الحر تراجعت في الشطر الشمالي من باكستان بسبب هطول الأمطار بغزارة.

كما وردت أنباء عن مصرع أربعة أشخاص إثر تعرضهم لصاعقة رعدية في مدينة ناروال بإقليم البنجاب، تزامناً مع هطول الأمطار الغزيرة.

50 درجة مئوية:

وكانت السلطات الباكستانية، قد حذرت قبل يومين المواطنين من موجة حر مميتة، حيث قفزت درجات الحرارة نهارا في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة، إلى توقف الحياة، بإجبار السكان على البقاء داخل المنازل.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد باكستان درجات الحرارة دولي

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