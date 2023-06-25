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فحص الطرق في المشاعر المقدسة بطائرات الدرونز
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فحص الطرق في المشاعر المقدسة بطائرات الدرونز

فحص الطرق في المشاعر المقدسة بطائرات الدرونز

فحص الطرق في المشاعر المقدسة بطائرات الدرونز
٠١:٢٢:٠٤ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بادرت الهيئة العامة للطرق باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز” لفحص الطرق في المشاعر المقدسة.

فحص طرق المشاعر المقدسة بالدرونز

وتفصيلا، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

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تقنية لفحص الطرق بدقة وسرعة

وتعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

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يذكر أن الهيئة العامة للطرق سخرت العديد من التقنيات الحديثة، ومنها تقنيات ومعدات المسح والتقييم التي تبلغ 18 معدة حديثة، كما قامت الهيئة باستخدام تقنية الدرون التي تهدف لأتمتة أعمال المسح، ورفع الجودة، وتمكين اتخاذ القرار.

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الكلمات الدلالية:
الحج المشاعر المقدسة طائرات الدرونز موسم الحج هيئة الطرق

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