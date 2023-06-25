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إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع
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إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع
١٢:٣٦:٤٢ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني برماح، إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، دون وقوع إصابات بفضل الله.

حريق ناقلة وقود برماح

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني رماح أخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

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وفي وقت سابق من مساء السبت، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات.

اشتعال الحريق في وادي نمار

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو وثق اشتعال الحريق في الحشاش والأشجار في وادي نمار بالرياض، وامتداد الحريق لأجزاء من الوادي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم يفسر عن وقوع إصابات بفضل الله.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية حريق رماج ناقلة وقود

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