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تعرض لذبحة صدرية.. إنقاذ حياة حاج تركي في مكة المكرمة
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تعرض لذبحة صدرية.. إنقاذ حياة حاج تركي في مكة المكرمة

تعرض لذبحة صدرية.. إنقاذ حياة حاج تركي في مكة المكرمة

تعرض لذبحة صدرية.. إنقاذ حياة حاج تركي في مكة المكرمة
١٢:٢٥:٣٤ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تمكّن فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج تركي في نهاية العقد السادس من العمر.‏

إنقاذ حاج تركي:

وأوضحت الصحة أن الحاج أصيب بجلطة قلبية وقصور متوسط في عضلة القلب، حيث بدأت عليه أعراض الذبحة الصدرية أثناء وجوده في مقر بعثة الحج لبلاده.

ونُقل بشكل عاجل إلى المدينة مركز القلب في المدينة الطبية، وأجريت له قسطرة قلبية ناجحة.

وقد تم وضع دعامات لشريان القلب التاجي الأيسر، ومن ثم تنويمه بقسم عناية القلب للرعاية المكثفة؛ ليكمل مرحلة الشفاء خلال 48 ساعة كحد أقصى من تعرضه للأزمة القلبية.

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الكلمات الدلالية:
إنقاذ حياة حاج تركي ذبحة صدرية مكة المكرمة

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