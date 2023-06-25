لمن يرغب في العمل بأرامكو.. رابط للتقديم على وظائف عدة شاغرة

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس نظام التحكم (مهندس DCS).

مخطط رأس المال.

مستشار سلامة.

باحث جيوفيزيائي.

مهندس سلامة.

محلل الإستراتيجية والسوق.

أخصائي الهيدروجين.

فيزيائي بتروفيزيائي.

اخصائي اهتزاز.

مستشار هندسة البترول.

المهندس الأول.

مهندس اقتصاديات واستراتيجيات.

محلل نظم الأعمال – مستشار فني.

محلل نظم الأعمال – مستشار وظيفي.

مهندس اخصائي سخان.

أخصائي هندسي.

استشاري نظم هندسة البترول.

مهندس مشروع أول ميكانيكي.

أخصائي تخطيط المرافق.

مهندس عملية.

مهندس مشروع ريال.

جيولوجي الاستكشاف.

أخصائي حجم الضغط ودرجة الحرارة.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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