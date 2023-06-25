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فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية
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فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية

فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية

فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية
١١:٢٧:٤٨ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات.

فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى:

يأتي هذا تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-التي تؤكّد دائمًا على توفير كل السبل والإمكانات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.
وشمِلت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة مقار لـ”كونترات” التوعية الإسلامية وكبائن التوعية الشرعية، وتجهيز الشاشات الإلكترونية.

كما تم توفير المصاحف، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، بالإضافة إلى المشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.

ويُعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، وذلك في عام 1407هـ.

وتبلغ مساحته 23.500 متر مربع، ويتّسع لـ25.000 ألف مصلٍّ، وبه أربع منارات، كما زُود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه يحتوي 1700 دورة مياه.

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الكلمات الدلالية:
أبواب مسجد الخيف استقبال الحجاج فتح مشعر منى يوم التروية

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