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لم يراعوا حُرمة هذه الأيام.. مباغتة مفاجئة من شرطة الرياض لوكر مهربين

لم يراعوا حُرمة هذه الأيام.. مباغتة مفاجئة من شرطة الرياض لوكر مهربين

لم يراعوا حُرمة هذه الأيام.. مباغتة مفاجئة من شرطة الرياض لوكر مهربين
١١:٣٠:٠٠ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيم و(4) مواطنين؛لاتخاذهم منزلًا شرق مدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات وبث السموم،وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات.

كمية المضبوطات

وأوضحت الشرطة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضَبطت (55,816) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وبودرة تزن (1.6) كيلوجرامًا من المادة نفسها،ومادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و(3) أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa
وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الرياض ترويج المخدرات تهريب المخدرات شرطة الرياض

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