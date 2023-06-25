بهذه الخطوات.. يمكنك تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن كيفية تغيير الآيبان البنكي لأجل استحقاق الدعم.

الآيبان في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : ” كيف يمكن أغيّر الحساب البنكي اللي ينزل عليه حساب المواطن؟”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين قائلا :” بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك من خلال:

1-تسجيل الدخول.

2- تفاصيل الطلب.

3- بيانات الحساب البنكي.

وأوضح أن ذلك يكون بشرط أن يكون مرتبطا باسم مقدم الطلب ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

التواصل مع المستفيد:

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل حول انقطاع الدعم لمدة شهرين، وأوضح المستفيد أن الدخل أقل من الحد المانع ومع ذلك مقطوع من شهرين.

وأجاب حساب المواطن، من خلال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحا أنه تم التواصل مع المستفيد لحل المشكلة.

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