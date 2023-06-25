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مع حلول إجازة عيد الأضحى هل يمكن تجديد الهوية الوطنية؟
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مع حلول إجازة عيد الأضحى هل يمكن تجديد الهوية الوطنية؟

مع حلول إجازة عيد الأضحى هل يمكن تجديد الهوية الوطنية؟

مع حلول إجازة عيد الأضحى هل يمكن تجديد الهوية الوطنية؟
١٠:٥١:٣٧ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تجديد بطاقة الهوية عن طريق حساب المستفيد في أبشر أو حجز موعد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

تجديد الهوية الوطنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن مدى إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية حاليا، مع بدء إجازة عيد الأضحى.

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وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “بامكانك تجديد بطاقة الهوية عن طريق حسابك في ابشر او يمكنك حجز موعد بعد اجازة عيد الاضحى المبارك، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، حددت منصة أبشر بالتفصيل، الشروط والحالات الصحيحة التي يجب أن تتوفر في صورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”: إن الشروط والحالات الصحيحة لصورة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر تشمل التالي:

الحالات الصحيحة لصور الهوية الوطنية

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– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

– يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا

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