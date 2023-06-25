تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن مواقع بيع الأضاحي في مدينة الرياض، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشرت أمانة الرياض أماكن البيع والتي شملت 10 مواقع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت كالتالي:

1- حي بدر

2- حي لبن

3- حي الملقا

4- حي الجنادرية

5- حي العارض

6- حي المشاعل

7- حي نمار

8- غرب الرياض

9- العزيزية

10- السعادة

ارتقاءً بجودة الخدمات وتسهيلًا لوصول السكان إليها.. خصصنا 10 مواقع لبيع الأضاحي في مدينة #الرياض pic.twitter.com/7xg3Toh702 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 25, 2023

سوق العزيزية

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من قلب سوق العزيزية أحد أكبر أسواق المواشي والأغنام بالرياض، يكشف ما وصلت إليه أسعار الأضاحي.

ارتفاع الأسعار

وأظهر الفيديو الذي نشره أحد المغردين ووثقه من قلب السوق، أسعار بيع الجملة والمفرّد، استمرار ارتفاع أسعار الأغنام والمواشي.

وأظهر الفيديو أنواع وأحجام كثيرة من الأضاحي بأسعار متفاوتة، حيث نترك لكم الفيديو للإطلاع على جميع الأسعار التي تم طرحها في مزاد علني بالسوق.

من أكبر مواقع الجملة لبيع المواشي سوق العزيزية للأغنام جنوب الرياض ،

يومياً فيه مزاد بالجملة لبيع المواشي

يبدأ من بعد صلاة الفجر 🕔

.

اليوم غطينا لكم جزء من هذا السوق

وعطيناكم فكرة عن الأسعار ،

مع العلم إن الاسعار لازالت مرتفعة للأسف 🔥

.

التغطية كاملة👇🏼https://t.co/w77CJaunoL pic.twitter.com/hIVWg3aCTr — دليل جملة الرياض 💜 (@jumllh) June 22, 2023

انهيار مزعوم

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.

وعلق “آل معيلي” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول :” لليوم الثاني على التوالي انهيار أسعار الأغنام”.

سبب تراجع الأسعار

وأرجع السبب في ذلك إلى :” ربما بسبب الحلال المستورد أو رخص الأعلاف أو كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي”.

وأضاف معلقًا على الفيديو :” اليوم في السوق المركزي بمحافظة جدة وهو تصويري”.

ردود أفعال متباينة

وأثار الفيديو تعليقات وردود مختلفة من المواطنين حول حقيقة هذا الأمر، فقال أحد المعلقين :” بعد التحية .. ما نشاهده بهذا المقطع هو سوق الجملة والذي لا يخدمنا كمستهلكين لأننا ناخذ بالتفريد إما لثلاجة أو لضيف ، ونحن كمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار نرحب بالمستورد لأن السوق وللأسف يسيطر عليه الأجنبي بنسبة كبيرة، وغير ذلك أسعار الذبح لم تعد كالسابق ومبالغ فيها لذلك أقول أهلا بالمستورد وبكل صدر رحب”.

الانهيار غير صحيح

وأضاف آخر :” المحرج ما ينطق الألف ولكن ينطق الرقم الذي بعد الألف

عندما يقول ٦٦٠ فهو يقصد ١٦٦٠، كل ما يشاع بانهيار الأسعار غير صحيح.. نرجو من الله أن تعود الأسعار إلى المستوى المعقول فلا يتضرر المشتري ولا المربي”.

دخول المستورد

بينما علق آخر بالقول :” سوق الأغنام إذا ما استغلو المستهلك فترة رمضان وعيد الأضحى متى يستغلونه ! .. أتمنى فعلاً دخول المستورد وبشكل قوي للسوق وتشوف الشريطية يترجونك تشتري منهم ويرضى بالمكسب المعقول”.

لليوم الثاني على التوالي انهيار اسعار الاغنام ربما بسبب الحلال المستورد او رخص الاعلاف او كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي )اليوم في السوق المركزي بمحافظة جده وهو تصويري pic.twitter.com/MGWNHlOCPY — عبدالقادر آل معيلي (@Almoaily1) May 27, 2023

ومؤخرًا، سادت حالة من الفرح في الشارع الأردني عقب قرار المملكة برفع الحظر عن استيراد الأغنام الأردنية.

رفع حظر استيراد الأغنام:

ونشرت عدة وسائل إعلام أردنية قررت الجهات المعنية في المملكة، استئناف استيراد الخراف الأردنية، بعد وقف استيرادها احترازيا.

ونقلت صحيفة رؤيا الأردنية عن مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، أن المملكة علقت استيراد الأغنام من الأردن بشكل مؤقت في فبراير الماضي بعد انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار.

وأوضح أن وقف استيراد الأغنام والأبقار هو إجراء احترازي تقوم به الدول، وما قامت به المملكة إجراء مؤقت.

كما بين أيضا أنه تم تصدير أعداد محدودة من الأغنام إلى دول أخرى جوا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه في حال الإصابة بأي مرض يتم إبلاغ منظمة عالمية للصحة الحيوانية، وعند انتهاء المرض يتم أيضا إبلاغ المنظمة.

كما نوه أن هناك وضع خاص بين الأردن والمملكة كونها المستورد الرئيسي للأغنام الأردنية، مؤكدا أن المائدة الخليجية ترغب أن يكون ” الخروف الأردني” عليها.

اقرأ أيضا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خبير يكشف أشهر 3 طرق للغش في بيع الأغنام

نصائح قبل شراء الأضاحي

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن شراء الأغنام سواء أولئك الذين يشترونها كبيرة أو التي يشترونها صغيرة بغرض التسمين.

ولأن هذه الفترة تعد من أكثر الفترات التي ينشط فيها البحث عن رؤوس الأغنام، فإن الكثير من الأشخاص يقعون ضحية لعملية الغش والخداع.

أهم 10 حيل لغش الأغنام

وحرصت صحيفة “تواصل” على تقديم أفضل الطرق التي يمكن – باتباعها – التفريق بين الأغنام الجيدة وتلك المغشوشة.

1- يجب الابتعاد تمامًا عن الشراء من الباعة الجائلين ويجب الاتجاه للشراء من الأسواق المعتمدة.

2- لا تشتري غنما دون معرفة أصلها والتأكد من كون صاحبها راعٍ جيد فالكثير من الأشخاص يستسهلون في إطعام الأغنام القمامة.

3- عليك أن تفحص الغنم جيدًا قبل الشراء وأن تراعي أنها مطابقة لشروط الأضحية ولا يوجد بها أي عيوب.

4- بعض العلامات الظاهرة تكون موجودة على الأغنام ويمكن ملاحظتها بسهولة، لذا انتبه جيدًا حتى لا يخدعك الشخص.

5- ومن بين العلامات التي تشير إلى صحة الغنم هي عدم وجود سوائل حول فتحة الشرج ما يعني أنه لا يوجد إسهال.

6- انظر إلى عيون “الغنم” جيدًا وانتقِ أكثرها لمعانًا وإشراقًا وابعد عن تلك التي تظهر عيونها وكأنها “رمادية” أو تميل للنعاس.

7- افحص الغنم للتأكد من كونها ممتلئة باللحم وليست مجرد عظام ويظهر هذا واضحًا في الكتف.

8- انظر بعينيك جيدًا في الأغنام وانتقِ أنشطها وأكثرها حركة؛ فبالتأكيد ستكون خالية من الأمراض.

9- يفضل دائمًا أن تختار الغنم التي تكون “اللية” متناسقة مع الحجم، بمعنى لا تشتري غنمًا تكون لديها اللية كبيرة بينما حجم جسمها قليل والعكس.

10 – افحص الفم جيدًا وانظر إلى الأسنان وتناسقها، فكلما كانت الأسنان متناسقة دلّ ذلك على صحة “الغنم” وتوافقها مع شروط الأضحية.

اقرأ أيضًا:

انهيار أسعار الأغنام بشكل مفاجئ في سوق جدة.. تعرف على السبب