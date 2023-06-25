الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خطوات حجز موعد في أبشر لرخصة القيادة
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خطوات حجز موعد في أبشر لرخصة القيادة

خطوات حجز موعد في أبشر لرخصة القيادة

خطوات حجز موعد في أبشر لرخصة القيادة
١٠:٠٩:٥٢ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر، خطوات حجز موعد في المنصة لإصدار أو تجديد رخصة القيادة.

حجز رخصة قيادة في أبشر

جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم، أريد أحجز موعد في أبشر لرخصة القيادة لعامل منزلي؟ ما أفعل؟

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وأجابت منصة أبشر بقولها: “وعليكم السلام، أخي الكريم، فضلاّ تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة ابشر عبر الرابط المرفق http://absher.sa واتباع الخطوات التالية:

– اختيار خدماتي

– خدمات

– المرور

– أصدار رخصة قيادة

– حجز موعد جديد

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وفي وقت سابق، تفاعلت منصة أبشر، مع شكوى مواطنة بشأن رفض طلب إصدار الهوية عبر حسابها في المنصة.

طلب إصدار الهوية

وأجابت منصة أبشر في تغريدة عبر “تويتر”، بقولها: “الأخت الكريمة، فضلاّ تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة ابشر واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار خدماتي

2- خدمات

3- الأحوال المدنية

4- خدمات الهوية الوطنية

5-عرض الطلبات ومتابعة الطلب

انتهاء صلاحية الهوية الوطنية

في سياق متصل، أكدت منصة أبشر، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

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أبشر أخبار السعودية رخصة القيادة منصة أبشر

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