لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة برواتب تنافسية في عدة مدن

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق أول – معد المواد.

مندوب مبيعات – صالة عرض.

مندوب مبيعات – صالة عرض.

مشرف – تجارة.

متخصص – التجارة الإلكترونية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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