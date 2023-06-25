تطورات الحرب في السودان.. الدعم السريع تسيطر على رئاسة الاحتياطي المركزي

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أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد سيطرتها على رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي التابعة لقوات الشرطة السودانية، حيث يعد الموقع نقطة عسكرية استراتيجية جنوبي العاصمة الخرطوم.

اشتباكات عنيفة:

وشهدت رئاسة قيادة قوات الإحتياطي المركزي، لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة وقتالا ضاريا، بين القوات المسلحة والدعم السريع، من خلال هجوم قامت به الأخيرة من 3 محاور.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني في بيان له، إن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركز التابعة للشرطة السودانية في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكدا أنه تم التصدي للهجوم، وتكبيد الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات المقاتلة.

أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الخميس، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لمليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد. وهاجم طيران الانقلابيين اليوم، عدداً من الأحياء السكنية في أمدرمان وشرق النيل مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم. وقتل ما… pic.twitter.com/lJwZS1ZZcR — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 22, 2023

قتال متواصل

ويدور قتال بين الجيش وقوات الدعم منذ أكثر من شهرين، أشاع الدمار في العاصمة وأدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور الواقعة غربي السودان، وإلى فرار أكثر من 2.5 مليون من ديارهم.

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