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تطورات الحرب في السودان.. الدعم السريع تسيطر على رئاسة الاحتياطي المركزي

تطورات الحرب في السودان.. الدعم السريع تسيطر على رئاسة الاحتياطي المركزي

تطورات الحرب في السودان.. الدعم السريع تسيطر على رئاسة الاحتياطي المركزي
١٠:٠٥:٥٧ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد سيطرتها على رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي التابعة لقوات الشرطة السودانية، حيث يعد الموقع نقطة عسكرية استراتيجية جنوبي العاصمة الخرطوم.

اشتباكات عنيفة:

وشهدت رئاسة قيادة قوات الإحتياطي المركزي، لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة وقتالا ضاريا، بين القوات المسلحة والدعم السريع، من خلال هجوم قامت به الأخيرة من 3 محاور.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني في بيان له، إن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركز التابعة للشرطة السودانية في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكدا أنه تم التصدي للهجوم، وتكبيد الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات المقاتلة.

قتال متواصل

ويدور قتال بين الجيش وقوات الدعم منذ أكثر من شهرين، أشاع الدمار في العاصمة وأدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور الواقعة غربي السودان، وإلى فرار أكثر من 2.5 مليون من ديارهم.

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الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني الدعم السريع السودان الشرطة

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