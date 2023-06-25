طائر وجها لوجه مع أفعى حاولت دخول عشه.. ماذا حدث (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة طائر منع أفعى من دخول عشه ولكن باغتته الأفعى بهجوم خاطف.

طائر يقاتل أفعى:

ويظهر الفيديو الأفعى وهي تحاول أن تدخل العش، لكن الطائر الأم أصرّ على عدم دخولها .

وبعد محاولات من الدفاع دخلت الأفعى إلى العش، وقامت بمباغتة الطائر الأم ليسقطا معا على الأرض من مكان مرتفع من الشجرة.

وعقب السقوط كانت النهاية مروعة للطائر، حيث تمكنت الأفعى من الالتفاف حول الطائر وإنهاء حياته.

أرنب وأفعى:

فيما كان الوضع مغاير في حادثة أخرى، حيث وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشهدا مذهلا، لمواجهة بين أرنب وأفعى سامة.

ويظهر الفيديو شجاعة الأرنب الذي وقف أمام الأفعى، والتي حاولت مرارا الهجوم عليه وابتلاعه، لكنها فشلت أمام الأرنب.

الغريب أن الأرنب كان حذرا من الأفعى ولم يفكر حتى في الهروب، ما دفع الأفعى في النهاية إلى الهروب منه بين الأحراش.

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