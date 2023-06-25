هيئة الزكاة توضح آلية تقسيط ضريبة القيمة المضافة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية وتفاصيل تقسيط ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقسيط قيمة الضريبة.

تقسيط ضريبة القيمة المضافة

وأجابت الهيئة بقولها: “عزيزي العميل، في حال المقصود تقسيط ضريبة القيمة المضافة، يمكنك طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة توفِّر الحصول على الشهادة بشكل فوري، وذلك بعد تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محددة وسداد المدفوعات التابعة لها، عبر هذه الخطوات:

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خطوات الاستفادة من الخدمة

1 – تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

2 – الانتقال إلى الإقرارات ثم عرضها.

3 – اختيار القرار المراد تقديمه وتعبئة البيانات المالية ثم الضغط على تقديم.

4 – سيصلك إشعار الإقرار ورقم الفاتورة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

5 – ستصدر الشهادة الفورية بعد سداد الفاتورة​​.

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شروط استخدام الخدمة

1 – إقرار مكتمل للزكاة

2 – دفع المبالغ المستحقة​

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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