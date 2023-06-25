أهم 10.. أوامر ملكية بإعفاء وتعيينات جديدة ومفاجأة في أسعار الأضاحي بجازان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

فقد قدميه ووظيفته.. وخادم الحرمين حقق أمنيته بأداء الحج

الجد والاجتهاد والكفاح وتحدى الظروف، عنوان العديد من القصص المُلهمة التي قدّم خلالها متحدو الإعاقة الجسدية، نماذج مُلهمة للمجتمع، وقصصاً في تحدي المصاعب والتغلب عليها.. المزيد هنا

قفزة غير متوقعة بأسعار الأضاحي في سوق جازان

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قفزة غير متوقعة لأسعار الأضاحي في أحد أسواق الماشية بجازان.. المزيد هنا

“الجوازات” تُعلن عن قدوم 1.6 مليون حاج من خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,655,188 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.. المزيد هنا

تنويه مهم بشأن السودانيين العالقين بالمملكة المتقدمين بطلبات للحج

أصدرت وزارة الحج والعمرة، توضيحًا بشأن السودانيين العالقين بالمملكة، المتقدمين بطلبات لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ.. المزيد هنا

عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين وتعيين آخرين في مناصب عليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية والتي من أبرزها:.. المزيد هنا

تبدأ من 1600 إلى 8000 ريال.. أسعار الأضاحي وأنواعها في سوق الماشية بالمدينة

يشهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.. المزيد هنا

خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 حاج من ذوي شهداء عاصفة الحزم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم باستضافة.. المزيد هنا

بدء توافد الحجاج على مخيمات مشعر منى

بدأ صباح اليوم الأحد توافد الحجاج على أحد مخيمات مشعر منى، في بداية مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.. المزيد هنا

إنجاز غير مسبوق.. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

سجّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقمًا قياسيًا جديدًا بمناولة 206.145 حاوية نمطية خلال شهر مايو الماضي.. المزيد هنا

لهذا الهدف.. النائب العام يُدشن نيابة الحرم المدني

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تيسير الحج والعمرة والزيارة.. المزيد هنا