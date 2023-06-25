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يساهم في خفض الحرارة 30 درجة.. طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر المقدسة

يساهم في خفض الحرارة 30 درجة.. طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر المقدسة

يساهم في خفض الحرارة 30 درجة.. طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر المقدسة
٠٨:٣٧:٤٧ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق ومسالك المشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة.

درجة حرارة بالمشاعر المقدسة:

وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي ٣٠ درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.


وأكد المكلف بالشؤون الإعلامية بالهيئة عبدالعزيز العتيبي في تصريح لـ “واس” أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج.

وذلك بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة.

وأشار إلى أن آلية تبريد الطرق، تجري علميًا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، رغبةً في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل.

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة تبريد طرق المشاة خفض درجة الحرارة طلاء

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