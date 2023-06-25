وظائف لدى جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية (إدارية، صحية، أمنية، سائقين) في محافظة العلا.

وتأتي هذه الوظائف ضمن مشاريع مؤسسة امتداد للخدمات الإنسانية أحد فروع الجمعية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي علاج وظيفي.

– أخصائي نفسي / تربوي.

– أخصائي نطق / تربوي.

– أخصائي تأهيل مجتمعي ومهني.

– موظف استقبال.

– موظف أمن.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي سمع ونطق / طبي.

– أخصائي تنمية مهارات.

– مساعد إداري.

– سائق.

اقرأ أيضا:

المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/12/07هـ الموافق 2023/06/25م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

jobs@onaizah.org.sa

اقرأ أيضا: