علامات مبكرة تنقذك من “الانسداد الرئوي”.. تعرف عليها؟

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يمكن أن يؤثر الانسداد الرئوي على بقية أعضاء الجسم ، وفي بعض الحالات يسبب الوفاة إذا لم يتم تشخيص الحالة مبكرًا والبدء في علاجها.

ويظهر الانسداد الرئوي أو الانصمام الرئوي، كجلطة دموية تحدث في الشريان الرئوي الذي يمد الرئتين بالدم.

وتسبب الجلطة منع تدفق الدم وخفض مستوى الأكسجين في الدم، وبالتالي تضرر جزء من الرئة.

علامات تحذيرية للانسداد الرئوي:

موقع “ويب طب” كشف عن علامات تحذيرية للإصابة بالانسداد الرئوي، يجب التعرف عليها، ومنها:

1-ضيق التنفس: تظهر العلامة الأولى بعد وصول الجلطة إلى الرئة، وبالتالي يشعر المريض بضيق في التنفس، ويحدث هذا بشكل مفاجئ دون أي أعراض سابقة.

2- آلام الصدر: عندما تختل وظائف الرئة يمكن أن يقل وصول الأكسجين إلى القلب، مما يؤدي إلى شعور بآلام في الصدر، والتي يمكن أن تكون حادة.

3- سعال مصحوب بالدم: ينتج عنه مخاط ممزوج بالدم، ولكنه من الأعراض غير الشائعة مثل الأعراض السابقة.

4- اضطراب في ضربات القلب: لذلك يجب اللجوء إلى الطبيب لمعرفة سبب هذه الاضطرابات سواء سرعة نبضات القلب أو بطء نبضات القلب.

5- الدوار والدوخة: عادة ما يختفي الشعور بالدوار والإغماء سريعًا، ولكن إذا استمر وأدى إلى الإغماء فقد يعني الإصابة بالانسداد الرئوي.

6- ألم أو احمرار في الساقين: وتسمى هذه الحالة بتجلط الأوردة العميقة، وبالتالي يمكن أن تنتقل الجلطة إلى الرئتين وتسبب الانسداد الرئوي.

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