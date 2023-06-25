زمزم الصحية في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تواصل – واس:

تواصل جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

زمزم الصحية في 14 موقعاً

وتتواجد زمزم الصحية في 14 موقعا لتعزيز صحة الحجاج والعناية بضيوف الرحمن والاطمئنان على سلامتهم أثناء وبعد أدائهم المناسك.

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وتتنوع المواقع التي تقدم من خلالها زمزم خدماتها بتواجد فريقها التطوعي المكون من أطباء وممارسين صحيين مرخصين طوال فترة موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن في مطار الطائف، وميقات الهدا، وميقات السيل.

بالإضافة للمنطقة المركزية بجوار الحرم وساحة المطاف لخدمة الطائفين، كما يقدم فريق زمزم التطوعي الخدمات ضمن العيادة الطبية بجامع الراجحي لخدمة رواد الجامع من الحجاج والزوار.

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