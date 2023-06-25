الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
زمزم الصحية في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام
وظائف لدى جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية في عدة تخصصات
يساهم في خفض الحرارة 30 درجة.. طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر المقدسة
من بداية ذي الحجة.. أكثر من مليون مستفيدة لخدمات التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام
توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج
لتمكينهم من أداء المناسك.. تصعيد الحجاج المرضى في مستشفيات جدة إلى “جبل الرحمة”

الرئيسية

 /

محليات

 /

زمزم الصحية في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

زمزم الصحية في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

زمزم الصحية في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام
٠٨:٤٤:٣٠ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تواصل جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

زمزم الصحية في 14 موقعاً

وتتواجد زمزم الصحية في 14 موقعا لتعزيز صحة الحجاج والعناية بضيوف الرحمن والاطمئنان على سلامتهم أثناء وبعد أدائهم المناسك.

اقرأ أيضا:

خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي

وتتنوع المواقع التي تقدم من خلالها زمزم خدماتها بتواجد فريقها التطوعي المكون من أطباء وممارسين صحيين مرخصين طوال فترة موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن في مطار الطائف، وميقات الهدا، وميقات السيل.

بالإضافة للمنطقة المركزية بجوار الحرم وساحة المطاف لخدمة الطائفين، كما يقدم فريق زمزم التطوعي الخدمات ضمن العيادة الطبية بجامع الراجحي لخدمة رواد الجامع من الحجاج والزوار.

اقرأ أيضا:

400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا 

الكلمات الدلالية:
جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة زمزم زمزم الصحية مياه زمزم

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو متداول.. سحابة كبيرة وهطول للأمطار على محافظة رابغ

فيديو متداول.. سحابة كبيرة وهطول للأمطار على محافظة رابغ

١٢:٥٤ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠
حالتا وفاة و4 إصابات في حادث أليم على طريق «الرياض – المجمعة»

حالتا وفاة و4 إصابات في حادث أليم على طريق «الرياض – المجمعة»

١٠:١٠ م، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
بيان من سفارة المملكة في القاهرة تعليقَا على مأساة ألمت بمصر

بيان من سفارة المملكة في القاهرة تعليقَا على مأساة ألمت بمصر

٠٨:٠٠ م، السبت، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
عاجل.. بشرى من أمانة مكة بخصوص هذه الفرص

عاجل.. بشرى من أمانة مكة بخصوص هذه الفرص

٠٩:٠٧ م، الجمعة، ٢٦ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *