توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج
تواصل- فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.
وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:
1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.
2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.
3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.
4- احرص على تعقيم يديك.
5- استبدلها بكمامة جديدة.
فوائد المشي استعدادا لموسم الحج:
وفي وقت سابق نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية ممارسة رياضة المشي استعدادا لموسم الحج.
4 إرشادات
1-ممارسة الرياضة من 20 إلى 60 دقيقة باليوم.
2- ممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجة والسباحة.
3- التدرج في بذل المجهود.
4- تمارين الإطالة (التمدد).
الفوائد الصحية للمشي:
1- الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة.
2- تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها.
3- تساعد كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.
4- تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسن حياة الأفراد.
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