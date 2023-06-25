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توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج
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توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج

توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج

توجيه مهم من الصحة لمنع نقل العدوى أثناء الحج
٠٨:٠٠:١٣ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

فوائد المشي استعدادا لموسم الحج:

وفي وقت سابق نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية ممارسة رياضة المشي استعدادا لموسم الحج.

4 إرشادات

1-ممارسة الرياضة من 20 إلى 60 دقيقة باليوم.

2- ممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجة والسباحة.

3- التدرج في بذل المجهود.

4- تمارين الإطالة (التمدد).

الفوائد الصحية للمشي:

1- الخسارة في ‏الوزن لمن يعاني من السمنة.

2- تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ‏وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها.

3- تساعد‏ كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق ‏والتوتر وتحسين جودة النوم.

4- تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسن حياة الأفراد‏.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحجاج المشي صحة وطب وزارة الصحة

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