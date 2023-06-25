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لتمكينهم من أداء المناسك.. تصعيد الحجاج المرضى في مستشفيات جدة إلى “جبل الرحمة”
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لتمكينهم من أداء المناسك.. تصعيد الحجاج المرضى في مستشفيات جدة إلى “جبل الرحمة”

لتمكينهم من أداء المناسك.. تصعيد الحجاج المرضى في مستشفيات جدة إلى “جبل الرحمة”

لتمكينهم من أداء المناسك.. تصعيد الحجاج المرضى في مستشفيات جدة إلى “جبل الرحمة”
٠٧:٤٨:٣٩ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

صعّدت وزارة الصحة اليوم، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بمحافظة جدة، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.

نقل المرضى المنومين

وأوضحت «الصحة» أنه تم نقل المرضى المنومين بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة يرافقهم الكوادر الطبية، إلى جانب تأمين سيارة مرافقة مجهزة بالتجهيزات والمستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج.

وبيّنت أنها أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن المنومين بمستشفياتها إلى المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة.

خطة معدَّة ومدروسة

وأكدت وزارة الصحة، أن تصعيد المرضى المنومين للمشاعر المقدسة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج، من خلال قافلة تضم سيارات إسعاف مجهزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، ويرافق القافلة مركبة إسعاف مساندة و مجهزة بكافة التجهيزات.

ونفذت «الصحة» خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنومين بمستشفيات المحافظة ممن تسمح ظروفهم الصحية حسب تشخيص الأطباء لأداء فريضة الحج.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج المرضى ضيوف الرحمن مناسك الحج منى

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