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بيانات الطقس على مدار الساعة.. إضافة 10 عشر محطات رصد بالمشاعر المقدسة 

بيانات الطقس على مدار الساعة.. إضافة 10 عشر محطات رصد بالمشاعر المقدسة 

بيانات الطقس على مدار الساعة.. إضافة 10 عشر محطات رصد بالمشاعر المقدسة 
٠٧:٠٨:٣٩ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أضاف المركز الوطني للأرصاد أعماله في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام , عشر محطات رصد متنقلة، لزيادة التغطية الجغرافية ودقة البيانات الأرصادية.

يأتي هذا دعمًا للجهات المعنية في إعداد خططها الميدانية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

بيانات الطقس بالمشاعر المقدسة:

ويهدف المركز إضافة المحطات الجديدة إلى زيادة التغطية الجغرافية ودقة المعلومات في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، لتوفير بيانات الطقس على مدار الساعة للمستفيدين.

فيما يسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدراته الأرصادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتحقيق أقصى درجات الدقة في مجال الرصد والتنبؤات بالظواهر الجوية المحتملة.

كما يتم مراقبة الأجواء على مدار الساعة ، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها.
ويعتمد المركز ضمن خطته لتحسين خدمات الأرصاد الحالية، على تحسين دقة ومدى خدمات التنبؤات الجوية، وتوفير التحذيرات المبكرة بدقة وسرعة وفاعلية وبالقدر الكافي من المعلومات، إلى جانب زيادة التغطية الجغرافية لخدمات الأرصاد من خلال تعزيز قدرات الرصد في مختلف المناطق.

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