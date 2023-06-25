تهيئة 880 جامعا ومصلى لصلاة العيد بالجوف والقصيم

تواصل – واس:

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتجهيز المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وتم تهيئة (741) جامعاً ومصلى بالمنطقة، من خلال جولات ميدانية قام بها مراقبو ومراقبات المساجد للتأكد من جاهزية الجوامع، وتأمين ما تحتاج إليه المصليات من فرش وأجهزة صوتية ومصاحف.

صلاة العيد في القصيم

وبلغ عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (239) مصلى وجامعاً، وفي محافظة عنيزة (41) مصلى وجامعاً، والرس (73) مصلى وجامعاً، والمذنب (37) مصلى وجامعاً، والبكيرية (42) مصلى وجامعاً، والبدائع (23) مصلى وجامعاً، والأسياح (19) مصلى وجامعاً.

وبلغ عدد المصليات والجوامع في عيون الجواء (24) مصلى وجامعاً، ورياض الخبراء (38) مصلى وجامعاً، والشماسية (10) مصليات وجوامع، والنبهانية (78) مصلى وجامعاً، وعقلة الصقور (49) مصلى وجامعاً، وضرية (42) مصلى وجامعاً، والفوارة (19) مصلى وجامعاً، ودخنة (7) مصليات وجوامع.

صلاة العيد في الجوف

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، جميع الاستعدادات بتهيئة 139 جامعاً، و25 مصلى مكشوفاً في المنطقة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل أن الجوامع والمصليات بالمنطقة باتت جاهزة ــ بإذن الله ــ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

وبين الدخيل أنه تم تجهيز 53 جامعاً و6 مصليات في مدينة سكاكا، وفي محافظة القريات تم تهيئة 38 جامعاً و6 مصليات، وفي محافظة دومة الجندل 14 جامعاً و4 مصليات، وفي محافظة طبرجل 23 جامعاً و4 مصليات، وفي مركز صوير 11 جامعاً و5 مصليات، مشيراً إلى أن موظفي الفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة يقومون بدورهم على أكمل وجه في متابعة الأعمال والتجهيزات.

كما أنه قد حدد وقت إقامة صلاة العيد ــ بإذن الله تعالى ــ في مدينة سكاكا تمام الساعة (5:35) صباحاً، وفي محافظة دومة الجندل في تمام الساعة (5:37) صباحاً وفي مركز صوير في تمام الساعة (5:34) صباحاً، وفي محافظة القريات في تمام الساعة (5:43) صباحاً، وفي محافظة طبرجل في تمام الساعة (5:42) صباحاً.

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