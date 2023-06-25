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أول مناسك الحج غدًا.. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بـ”منى”

أول مناسك الحج غدًا.. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بـ”منى”

أول مناسك الحج غدًا.. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بـ”منى”
٠٧:٢٨:٤٣ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

يتوجَّه حجاج بيت الله الحرام غدًا الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسُنة النبي- صلى الله عليه وسلم – مُحْرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين .

المبيت في منى

ويُستحب التوجُّه قبل الزوال – أي قبل الظهر – فيُصلِّي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية، وبدون جمع، ولا فَرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسُّنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية. ومن الأعمال في هذا اليوم أن الحاجّ المُتمتع يُستحب أن يُحرم من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة.

الاغتسال والتطيب

ويقوم الحاج في يوم التروية بالاغتسال، والتطيّب، وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات، وعقد النيّة بالقلب، وترديد التلبية بقول: (لبَّيْكَ حجًّا)، وإن كان الحاجّ خائفًا من عائقٍ يمنعه من إتمام مناسك الحجّ فإنّه يقول: (فإن حبَسَني حابس فمحِلّي حيث حبَسْتني)، وإذا كان الحاجّ يحجّ عن غيره ينوي بقلبه، ثمّ يقول: (لبَّيْكَ حجًّا عن فلانٍ، أو عن فلانة)، ثمّ يستمرّ في التلبية قائلاً: (لبَّيْكَ اللَّهم لبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريك لك لبَّيْكَ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن منى يوم التروية

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