قفزة غير متوقعة بأسعار الأضاحي في سوق جازان

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قفزة غير متوقعة لأسعار الأضاحي في أحد أسواق الماشية بجازان.

أسعار الأضاحي بجازان:

وبحسب الفيديو الذي نشرته “الوطن” فقد ارتفعت أسعار الأضاحي ارتفاعًا ملحوظًا، منوهة إلى أن عمالة تسيطر على أسواق الماشية.

وتراوحت أسعار الضان ما بين 1800 إلى 2200 ريال، مع مطالبات بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار.

أسواق المدينة المنورة:

فيما شهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد رصدت خلال جولة ميدانية بالسوق توافد العديد من المواطنين والمقيمين رغبةً في شراء أضاحيهم قبل ذروة السوق.

كما تفاوتت الأسعار على حسب نوع الأضحية، حيث تراوحت أسعار “النجدي” من ١٦٠٠ إلى ٢٥٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار “الحري” من ١٥٠٠ إلى ٢٤٠٠ ريال.

وتراوحت أسعار “السواكني” من ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ ريال، بالإضافة إلى “النعيمي” الذي تراوحت أسعاره من ١٦٠٠ إلى ٢٣٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار الإبل ما بين ٣٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ ريال.

في جازان .. ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي و عمالة تسيطر على أسواق الماشية .. ومطالبات بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار . الوطن#جازان_الان pic.twitter.com/Z3i7DXUe0J — جازان الان (@jazannow) June 25, 2023

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