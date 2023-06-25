كمين محكم يطيح بـ4 مخالفين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بجازان

تواصل – فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين في محافظة صامطة، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

إحباط تهريب 51 كيلوجرامًا من نبات القات

وأكدت أن ذلك لتهريبهم 51 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أيضا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (138) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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