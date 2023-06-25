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منها 10 قلب مفتوح لضيوف الرحمن.. إجراء 270 عملية تخصصية بمدينة الملك عبد الله الطبية
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منها 10 قلب مفتوح لضيوف الرحمن.. إجراء 270 عملية تخصصية بمدينة الملك عبد الله الطبية

منها 10 قلب مفتوح لضيوف الرحمن.. إجراء 270 عملية تخصصية بمدينة الملك عبد الله الطبية

منها 10 قلب مفتوح لضيوف الرحمن.. إجراء 270 عملية تخصصية بمدينة الملك عبد الله الطبية
٠٥:٥٧:٢٦ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء 270 عملية تخصصية منها 260 عملية قسطرة قلبية و10 عملية قلب مفتوح لـ80 مستفيداً من حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى السادس من شهر ذي الحجة.

عمليات تخصصية:

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح.

كما شملت العديد من الخدمات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وأضافت أن ذلك يأتي هذا ضمن الخطط الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الطبية في تسخير كافة الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى.

كما يتم ذلك عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ 550 سريرًا، ومن خلال قوى عاملة إشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية عملية جراحية مدينة الملك عبد الله الطبية وزارة الصحة

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