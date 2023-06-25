شاهد.. ذئب يتجول في حائل عصراً

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق ذئباً يتجول في أحد الأحياء في حائل عصر اليوم الأحد.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب طقس الحجاز في “تويتر”، ذئباً متوسط الحجم يتجول في أحد الأحياء النائية بالمدينة.

ماذا تعرف عن الذئب العربي؟

يذكر أن الذئب العربي واسمه العلمي “Canis lupus arabs”، هو حيوان من رتبة اللواحم وهو أصغر سلالات الذئب الرمادي والتي كانت تنتشر عبر شبه الجزيرة العربية بكاملها، إلا أنها اليوم تتواجد في بضعة جيوب معزولة في المملكة وتتواجد بقله في جنوب سوريا وفلسطين، والأردن، وبعض أجزاء سيناء على الأرجح.

ويعود السبب وراء تناقص أعداد هذه الذئاب بشكل كبيرٍ وملحوظٍ في الآونة الأخيرة، إلى الصيد الجائر والملاحقة بالسيارات والقتل العمد لها.

تناقص أعداد الذئاب

إلا أن النشطاء في حماية البيئة وهيئات حماية البيئة قد أثبتت جدارتها بإعادتة لبعض المحميات وجعلة يتكاثر من جديد، إلا أن وضع السلالة ككل لا يزال غير مُطمئن على الإطلاق، ولذلك يُنصح بعدم صيدها.

وتُعرف هذه الحيوانات محليّا في الدول التي تقطنها باسم الذيب أو الديب (جمعها ذياب أو دياب).

والذئب العربي حيوان صغير الحجم متأقلم مع العيش في الصحراء، يبلغ ارتفاعه حوالي 66 سم (26 إنش) عند الكتفين ويصل وزنه إلى 25 كجم (45 رطلا)، وأذان هذه الحيوانات تعد ضخمة بالنسبة لحجم جسدها وعند مقارنتها بسلالات وأنواع أخرى من فصيلة الكلبيّات.

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