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سجل في حساب المواطن ويريد ممارسة نشاط تجاري.. هل يستحق الدعم؟
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سجل في حساب المواطن ويريد ممارسة نشاط تجاري.. هل يستحق الدعم؟

سجل في حساب المواطن ويريد ممارسة نشاط تجاري.. هل يستحق الدعم؟

سجل في حساب المواطن ويريد ممارسة نشاط تجاري.. هل يستحق الدعم؟
٠٦:١٣:٢٥ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال لأحد المواطنين مستحق للدعم وفي نفس الوقت يريد إنشاء مؤسسة تجارية.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للحساب يقول فيه : ” السلام عليكم ورحمة الله.. أنا مسجل حساب مواطن أبغى أسوي مؤسسة فردية.. هل يشمل الدعم ولا”.

وجاء الرد :” وعليكم السلام.. يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.
وأوضح أنه يجب الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ”.

أهلية من يمتلك صك ملكية في حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال بشأن شخص يمتلك صك أرض باسمه ويستفسر عن أحقيته في التسجيل بحساب المواطن.

وجاء السؤال الموجه لخدمة المستفيدين:” السلام عليكم.. إذا عندي صك أرض باسمي هل حساب المواطن ينزل لي ولا ما تصير لي أهلية؟”.

وأجاب حساب المواطن عليه بالقول :” في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل(صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري-حكومي- خاص)”.

وأوضح أيضا أنه في حال اختيار عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

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