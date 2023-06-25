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توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة
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توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة

توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة

توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة
٠٥:٤٢:٠٢ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، تفاصيل خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة.

خدمة نقل الخدمات للعامل

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “هل هناك حد معين لأسعار نقل الخدمة مثل حالة الاستقدام؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها “تكلفة خدمة النقل هي التكلفة التي تحددها شركة الاستقدام مقابل خدمة نقل الخدمات للعامل، ويضاف اليها ضريبة القيمة المضافة ويمكن للعميل دفع التكلفة عبر منصة مساند عن طريق بطاقات (مدى – فيزا – ماستركارد).

في سياق متصل أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حالياً اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام

– الجنسيات بخيارات مختلفة

– التكاليف بسقف محدد

التأمين على العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

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