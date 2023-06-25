تعرف على مسودة “لائحة المطارات” وتفاصيل استرداد تكاليف أجور 3 خدمات غير ملاحية

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كشفت مسودة اللائحة الاقتصادية للمطارات، عن آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في المطارات، إذ تضمنت متطلبات تحديد الأجور، وإجراءات اعتماد الأجور.

متطلبات تحديد الأجور

ومن ضمن متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات: التزام مشغل المطار بمبدأ استرداد التكلفة لتغطية التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة والاستثمارات وذلك لثلاث خدمات وهي “أجور استخدام مرافق المطار، وأجور الخدمات العامة، والأجور المتعلقة بالدخول”.

وتضمنت المتطلبات: التزام مشغل المطار بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات مع إضافة الأرباح، وذلك عند تحديد أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة.

وشملت المتطلبات: التزام مشغل المطار بتوفير مقيم معتمد في السعودية، وذلك من خلال إشراك طرف خارجي مستقل يقيم الأجور المقترح فرضها على الخدمة وتقديم توصية بشأنها عند تحديد أجور إيجار المساحات.

أجور الخدمات غير الملاحية

أما عن إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في المطارات فتضمنت إلزام مشغل المطار بالرفع لهيئة الطيران المدني طلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة، وذلك لإثبات امتثاله للمتطلبات المنصول عليها لكل خدمة.

وشملت الإجراءات: أن تقرر الهيئة الموافقة على الأجور المقترحة أو رفضها أو طلب تعديلها، بعد دراسة الطلب المقدم، وعند موافقة الهيئة، يجب على مشغل المطار إبلاغ مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن 3 أشهر من موعد تطبيقها.

وحددت المادة الثامنة من اللائحة آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية في المطارات المحددة، التي تضمنت: إلزام مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حاليا باتباع الآلية المحددة.

وتضمنت إلزام مشغلي المطار في المطارات المحددة من قبل الهيئة بتطبيق منهجية الحصة الواحدة “Single-till methodology” في تحديد متطلبات الإيرادات من الأجور الملاحية، وفقا لـ”اليوم”.

وبحسب المادة تحدد منهجية الحصة الواحدة وتطبيقها من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة للخدمات الملاحية المحددة في اللائحة، والواردة في الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المحددة.

كذلك ألزمت مسودة اللائحة أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعددة: “فترة التقييم، ومقترح أجور السنوات المتعددة الذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد متطلبات إجمالي الإيرادات من أجور الخدمات الملاحية المحددة في اللائحة إضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

وتشمل: اعتماد أجور السنوات المتعددة الذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة، ومقترح الأجور السنوي المقدم من مشغل المطار إلى الهيئة، ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصل لأجور الخدمات الملاحية.

وتضمنت: اعتماد الأجور السنوي الذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة، وتقرير الامتثال السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، الذي يغطي العائد الفعلي الأقصى المسموح عن كل مسافر.

ويجب أن يحدد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعددة من خلال توفير: متطلب إجمالي الإيراد وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في اللائحة لمشغل المطار.

متطلب إجمالي الإيراد

كذلك ألزمت المسودة مشغل المطار بأن يتضمن متطلب إجمالي الإيراد: متوسط معدل الإيراد المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة، ونفقات التشغيل والصيانة المتوقعة، والاستهلاك المتوقع، والضريبة المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى.

ويجب أن يحدد مشغل المطار: الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من الأجور الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

ويلتزم مشغل المطار بتحديد الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من الأجور الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار ويحدد بعد توفر الحسابات المدققة خلال سنة الأجور.

وتنشر هيئة الطيران المدني تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني وأي تغييرات مستقبلية على تلك التواريخ.

وبحسب المسودة، فإنه يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم، ويجب أن يتوافق مقترح أجور السندات المتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في الدليل الإرشادي لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المحددة.

وبحسب اللائحة يلزم مشغل المطار بنشر مقترح أجور السنوات المتعددة بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يديره قبل شهرين من تقديم المقترح إلى الهيئة.

وأشارت المسود إلى أن الهيئة لها صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور لسنوات المتعددة، وبعد اعتمادها فإن على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز 3 أشهر.

وبينت اللائحة أن على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي وفقا لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، وللهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم الذي يصبح نافذا بعد 30 يوما من تاريخ اعتماده، كما ألزمت المسودة مشغل المطار بتقديم تقرير امتثال سنوي خلال شهر من تاريخ توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور أو خلال 6 أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة أيهما أولا.

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