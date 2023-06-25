تبدأ من 1600 إلى 8000 ريال.. أسعار الأضاحي وأنواعها في سوق الماشية بالمدينة

تواصل- واس:

يشهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

تفاوت الأسعار:

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد رصدت خلال جولة ميدانية بالسوق توافد العديد من المواطنين والمقيمين رغبةً في شراء أضاحيهم قبل ذروة السوق.

كما تفاوتت الأسعار على حسب نوع الأضحية، حيث تراوحت أسعار “النجدي” من ١٦٠٠ إلى ٢٥٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار “الحري” من ١٥٠٠ إلى ٢٤٠٠ ريال، كما تراوحت أسعار “السواكني” من ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ ريال، بالإضافة إلى “النعيمي” الذي تراوحت أسعاره من ١٦٠٠ إلى ٢٣٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار الإبل ما بين ٣٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ ريال.



من جهتها تتواجد العديد من الجهات ذات العلاقة بالسوق للإشراف والرقابة، نظير التوافد الملحوظ للراغبين في الشراء، إلى جانب استعداد المسالخ الرسمية بالسوق لصبيحة يوم العيد والذي يُشكل ذروة أعمالها.

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