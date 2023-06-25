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ميتا” تحجب نشر الأخبار على “فيسبوك” و”إنستجرام” في هذا البلد
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ميتا” تحجب نشر الأخبار على “فيسبوك” و”إنستجرام” في هذا البلد

ميتا” تحجب نشر الأخبار على “فيسبوك” و”إنستجرام” في هذا البلد

ميتا” تحجب نشر الأخبار على “فيسبوك” و”إنستجرام” في هذا البلد
٠٤:٥٨:١٢ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ألزم قانون كندي، شركات التقنية على دفع مقابل مادي إلى ناشري الأخبار نظير محتواهم، ما دفع شركة ميتا، إلى حجب المقالات الإخبارية لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام، في كندا، وفقًا لموقع مجلة “فوربس”.

واتبعت كندا خطى أستراليا، وأقرّت قانون الأخبار عبر الانترنت في البرلمان الخميس الماضي، في ظل توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين ومصادر الأخبار الأصلية التي فقدت الكثير من عوائدها بسبب نشر منصات التواصل الاجتماعي للأخبار دون تعويض.

تعويض ناشري الأخبار

وسن البرلمان الكندي تشريعًا يطالب شركات منصات ميتا وألفابت (الشركة الأم لجوجل) التفاوض بشأن صفقات التعويض مع ناشري الأخبار إذا كانت المنصات تريد النشر، أو ربط منصات التواصل الاجتماعي بمواقعهم الإخبارية.

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وقالت ميتا في بيان، إنّ مشروع القانون “معيب في الأساس”، وإنه يتخذ خطوة لحظر المحتوى من الناشرين والمذيعين من أجل الامتثال لمشروع القانون.

وأضافت ميتا في بيان: “لقد شاركنا مرارًا أنه من أجل الامتثال لمشروع القانون سي 18، لن يكون المحتوى من منافذ الأخبار، بما في ذلك ناشري الأخبار والمحطات، متاحًا للأشخاص الذين يصلون إلى منصاتنا في كندا”.

وأشاب إلى أن توافر الأخبار سينتهي على “فيسبوك” و”إنستجرام” لجميع المستخدمين في كندا قبل سريان مشروع القانون.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين في كندا سيظلون قادرين على استخدام منتجات وخدمات أخرى.

وأضافت: “نريد أن نؤكد لملايين الكنديين على منصاتنا أنهم سيكونون قادرين دائما على التواصل مع الأصدقاء والعائلة وتنمية أعمالهم ودعم مجتمعاتهم المحلية”.

القانون حيز التنفيذ خلال 6 أشهر

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا في غضون ستة أشهر.

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وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز، إن الصحافة الحرة والمستقلة أمر أساسي للديمقراطية.

وأضاف: “ستتمكن غرف الأخبار في جميع أنحاء البلاد الآن من التفاوض بشكل عادل للحصول على تعويض عندما يظهر عملها على أكبر المنصات الرقمية”.

وفي أستراليا عام 2021، حظرت ميتا نشر الأخبار قبل أن تتوصل لاحقا إلى اتفاقيات مع الناشرين.

وبموجب القانون الجديد، ستكون لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية مسؤولة عن الوساطة إذا لم يتمكن الناشرون ومنصّات التواصل الاجتماعي من عقد اتفاق.

الكلمات الدلالية:
فيسبوك وإنستجرام كندا مواقع التواصل الاجتماعي ناشرو الأخبار

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