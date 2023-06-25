خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 حاج من ذوي شهداء عاصفة الحزم

تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة.

1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء

كما شمل الأمر الملكي، 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمني.

يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على هذه اللفتة الملكية الكريمة.

القرار يأتي تقديرًا لما قدمه الشهداء من تضحيات

وأكد أن هذه الاستضافة تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تأتي تقديراً من القيادة لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والأوطان.

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وبين أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي الكريم قامت بالاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية لذلك، وتوفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

المملكة تستضيف ذوي شهداء فلسطين واليمن وسوريا

وأوضح أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم.

62338 حاجاً وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين

وبلغ إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجاً وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.